Meteo Agrigento: Domani, Domenica 28 Gennaio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Agrigento per domenica 28 gennaio promettono un cielo sereno per gran parte della giornata. Le prime ore della notte vedranno una minima di 7.9°C, con una sensazione termica di 6.9°C, un vento leggero proveniente da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 6.9km/h e un’umidità del 85%. Le prime luci dell’alba porteranno temperature leggermente inferiori con un calo a 7.8°C, mantenendo il cielo sereno e un vento ancora proveniente da Nord – Nord Est, con velocità variabile sui 6.1km/h.

Con l’avvicinarsi del mattino, le temperature saliranno gradualmente, con una previsione di 11.1°C alle 08:00 e 12.8°C alle 09:00, mantenendo il cielo sereno e un vento che si calmerà leggermente, passando a 4.1km/h da Nord Ovest. Durante le ore centrali della mattinata, ci attendiamo una temperatura di 14.1°C alle 10:00 e 15.1°C alle 11:00, con un vento che gradualmente girerà verso Ovest – Nord Ovest e aumenterà la sua velocità, raggiungendo i 10.3km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che oscillano attorno ai 15.8°C a mezzogiorno e 16°C alle 13:00, mantenendo il cielo sereno e un vento leggermente più sostenuto attorno ai 8.1km/h verso Ovest. Nel tardo pomeriggio, verso le 16:00, le temperature scenderanno a 11.6°C con un vento proveniente da Ovest-Nord Ovest a 6.7km/h.

In serata, le temperature si abbasseranno ulteriormente, raggiungendo i 6.7°C intorno alle 23:00, con venti provenienti da Nord Est intorno ai 11.2km/h.

In sintesi, domenica 28 gennaio ad Agrigento vedrà una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature in rialzo durante la mattinata e in calo verso sera, e venti che si muoveranno da Nord – Nord Est a Ovest – Nord Ovest. Le temperature oscilleranno tra i 6.7°C e i 16°C, offrendo un’ottima occasione per godersi la giornata all’aperto. Siate pronti a vestirvi di conseguenza durante l’arco della giornata, per adattarvi a queste variazioni di temperatura.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.3° perc. 6.7° Assenti 9.5 NE max 9.7 Grecale 90 % 1030 hPa 3 cielo sereno 8.1° perc. 6.8° Assenti 8 NE max 7.2 Grecale 87 % 1030 hPa 6 cielo sereno 7.8° perc. 6.8° Assenti 6.8 NNE max 6.1 Grecale 84 % 1032 hPa 9 cielo sereno 12.8° perc. 11.9° Assenti 4.1 NO max 5.1 Maestrale 65 % 1032 hPa 12 cielo sereno 15.8° perc. 14.7° Assenti 7.8 O max 12.6 Ponente 48 % 1030 hPa 15 cielo sereno 14.5° perc. 13.5° Assenti 6.3 O max 9.3 Ponente 57 % 1030 hPa 18 cielo sereno 9° perc. 7.4° Assenti 10.5 NNE max 10.7 Grecale 75 % 1031 hPa 21 cielo sereno 7.4° perc. 5.2° Assenti 11.8 NE max 10.9 Grecale 76 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.