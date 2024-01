Meteo Agrigento: cielo sereno Oggi, Lunedì 29 Gennaio

StrettoWeb

Per chi abita ad Agrigento, è importante avere informazioni sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio la giornata di Lunedì 29 Gennaio. Analizzando i dati meteo per l’intera giornata, possiamo prevedere condizioni climatiche stabili con cielo sereno e poche nuvole.

Durante la notte, dal primo all’ultimo rilevamento orario (00:00 – 05:00), il cielo rimarrà sereno con una leggera diminuzione della temperatura da 6.6°C a 5.8°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità che varia dai 9.7km/h ai 10.5km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo manterrà la sua limpidezza con una leggera diminuzione delle nuvole ad un massimo del 2%. Le temperature aumenteranno gradualmente da 6.1°C a 13°C. La direzione del vento cambierà verso Est – Nord Est con una velocità che diminuirà fino a 3.5km/h.

Nel corso del pomeriggio, si prevede l’aspetto di poche nuvole in cielo con una copertura massima del 14%, mantenendo le temperature intorno ai 12°C. La direzione del vento si stabilizzerà da Sud – Sud Ovest con una velocità tra i 6.6km/h e i 10km/h.

Nella sera, il cielo tornerà a mostrarsi sereno, con temperature che diminuiranno gradualmente da 12.9°C a 5.8°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità compresa tra i 9km/h e i 10.5km/h.

In conclusione, Lunedì 29 Gennaio ad Agrigento sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno fresche, con una minima di 5.8°C durante la notte e una massima di 13°C durante la mattina. Il vento sarà moderato, con una velocità massima di 10.5km/h.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.3° perc. 4.3° Assenti 9.9 NE max 9.1 Grecale 72 % 1033 hPa 8 cielo sereno 8.1° perc. 6.8° prob. 1 % 8 NE max 8.6 Grecale 62 % 1034 hPa 11 cielo sereno 12.6° perc. 11.3° prob. 2 % 6.3 S max 5.5 Ostro 56 % 1033 hPa 14 cielo sereno 12.9° perc. 11.8° prob. 1 % 10.1 SO max 8.4 Libeccio 60 % 1032 hPa 17 poche nuvole 8.4° perc. 8.4° prob. 5 % 2.8 SSO max 4.4 Libeccio 87 % 1032 hPa 20 cielo sereno 7° perc. 5.6° prob. 5 % 7.9 NE max 7 Grecale 83 % 1034 hPa 23 cielo sereno 5.8° perc. 3.5° prob. 6 % 10.5 NE max 9.5 Grecale 75 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:43

