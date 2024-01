Messina, torna la Giornata di Raccolta del Farmaco

StrettoWeb

Oggi presso i locali del Centro Buon Pastore si è tenuta la conferenza stampa della 24ª edizione della Giornata del Farmaco, organizzata da Banco Farmaceutico e Terra di Gesù Onlus. Ha aperto Francesco Certo, Presidente della Onlus Messinese, il quale ha evidenziato che “nel 2023 il dispensario del Centro ha distribuito gratuitamente ai poveri dell’hinterland oltre 10000 confezioni di farmaci con aumento di richiesta di circa il 30% e che in atto esiste una carenza di tutte le categorie di medicinali, particolarmente spiccata nel segmento pediatrico”.

Giovanni Crimi, presidente Federfarma Messina, ha confermato il pieno appoggio all’evento benefico e di promozione dell’adesione, ancora possibile, di altre farmacie. Sergio Papisca, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Messina, ha proposto di fare raccolte “straordinarie” di medicinali in caso di particolari carenze. Giacomo Caudo, Presidente dell’Ordine dei Medici di Messina, ha sottolineato “la piena vicinanza dei sanitari alla struttura umanitaria di Via Calvi”. Ha concluso Enrico Cannizzo, rappresentante del Banco Farmaceutico, invitando non solo alla donazione, ma anche a divenire volontario della Raccolta che si svolgerà dal 6 al 12 febbraio nelle farmacie aderenti (in atto 46).

