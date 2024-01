StrettoWeb

Notte di tensione a Messina a causa di una mega rissa divampata fuori da una discoteca sulla via Don Blasco. Per motivi ancora in corso di accertamento, è divampata una violenta zuffa che ha coinvolto tantissimi ragazzi.

Provvidenziale l’arrivo di un poliziotto libero da servizio e delle volanti della Polizia di Stato che hanno evitato il peggio. Per fortuna non ci sono stati feriti e nessuno dei partecipanti alla rissa è stato fermato dagli agenti.

