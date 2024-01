Il Messina ricorda il 4-1 alla Reggina di nove anni fa: “San Filippo gremito e selfie di Ciciretti” | VIDEO

StrettoWeb

25 gennaio 2015. Una vita fa. Nove anni fa. Anche se, diciamolo, sembra ieri. Ebbene, il 25 gennaio di nove anni fa si giocava Messina-Reggina. In Serie C. Risultato? 4-1. Una data importante, per la sponda peloritana, che all’epoca vendicava il doppio tris subito anni e anni prima – per due stagioni di fila – in Serie A. Una partita che, però, anticipò una nuova “conquista” amaranto: la doppia vittoria ai playout che mandava il Messina in Serie D qualche mese dopo, a maggio.

Tornando a quel match, a fine gennaio si giocò una delle prime gare di ritorno. All’andata fu 0-1 al Granillo nel finale con tacco di Orlando. Era il “cuore” di quella che fu poi l’ultima stagione della lunga e vincente era Lillo Foti, mentre su sponda peloritana erano gli anni di Pietro Lo Monaco. Al San Filippo finì 4-1 con le reti di Bortoli, Orlando, Corona e Ciciretti. “Esattamente 9 anni fa – è il ricordo del club siciliano sui social, con il video postato qui di seguito – il Messina batteva la Reggina 4-1, in un San Filippo gremito di bandiere e sciarpette giallorosse. Bortoli al 40’, Orlando al 48’, Corona al 64’ e infine uno splendido gol di Ciciretti al 77’ concluso poi con un selfie sotto la curva Sud!”.

