Messina, dal Porto di Tremestieri al Ponte sullo Stretto. Siracusano incontra Ferrante: “basta aspettare”

“Nella giornata di ieri ho incontrato – insieme al mio consulente giuridico, l’avvocato Fernando Rizzo – il sottosegretario per le Infrastrutture e i trasporti, Tullio Ferrante. Ho ringraziato il sottosegretario per il suo prezioso lavoro che ha contribuito al via libera, da parte del Ministero, dell’opera per la piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale. Il Mit ha giustamente riconosciuto il porto di Tremestieri come opera strategica e – a valle di un tavolo tecnico con Comune di Messina, Regione Siciliana e Autorità Portuale – vengono stanziati i 42 milioni di euro necessari per la realizzazione di questa infrastruttura. Con il sottosegretario al Mit abbiamo trattato anche l’argomento del viadotto Ritiro e dello svincolo di Giostra. “. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

Siracusano: “con il Ponte sullo Stretto sarà avere una rete autostradale moderna, basta aspettare”

“La città di Messina oltre al Ponte sullo Stretto avrà dunque un’altra grande opera fondamentale per lo sviluppo commerciale e logistico dell’intera area metropolitana. Abbiamo sottoposto a Tullio Ferrante l’importanza del commissariamento, indispensabile per procedere speditamente con la realizzazione dei lavori. Messina attende da un decennio una svolta per avere una viabilità degna di un’importante città del Sud: i cittadini e tutti coloro che dopo aver attraversato lo Stretto devono prendere l’autostrada sono quotidianamente sottoposti a file interminabili e disagi inaccettabili. Anche in questo caso abbiamo chiesto a Ferrante il commissariamento e un intervento deciso del Ministero. Con la realizzazione del Ponte sarà indispensabile avere una rete autostradale moderna e funzionale: non si può più aspettare”, ha aggiunto Siracusano.

