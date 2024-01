Messina, il Pd verso il congresso provinciale: “no all’alleanza elettorale con De Luca”

StrettoWeb

Si è svolta nella sala dell’Istituto Cristo Re, con la partecipazione del Segretario Regionale on. Antony Barbagallo, l’Assemblea Provinciale della Federazione del PD di Messina, aperta agli iscritti. L’incontro è stato caratterizzato da un confronto dialettico libero e franco, in cui sono emersi anche accenti critici rispetto al passato ed agli errori commessi. Nei numerosi interventi è stata ribadita la netta posizione di contrarietà alla realizzazione del Ponte sullo Stretto ed una chiara ed inequivoca contrarietà a qualsiasi tipo di alleanza elettorale con Cateno De Luca ed il suo movimento politico. Sono state toccate problematiche relative al territorio provinciale quali le carenze sul piano delle strutture sanitarie pubbliche con particolare riguardo a quelle di prossimità, l’accorpamento degli istituti scolastici, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche che rischia di perdere la sua valenza pubblica, la carenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie, la diminuzione delle risorse finanziarie per i piccoli comuni e le aree interne che rischiano il depauperamento ,ed anche la opacità della gestione dell’ Ente Città Metropolitana.

È stata anche evidenziata la necessità della ricostituzione dei circoli territoriali come strumento di partecipazione e di promozione della attività politica nelle varie realtà. L’Assemblea ha inoltre dato l’ avvio alla fase congressuale che vedrà, a breve termine, la ricostituzione degli organismi provinciali e cittadini del partito, con la trasformazione del Coordinamento i Commissione per il Congresso. Congresso che, come sostenuto nei vari interventi, dovrà costituire il momento significante di un partito che tende a riconquistare la propria identità e coerenza politica e la propria credibilità dopo un lungo periodo in cui tali caratteristiche sono andate ad affievolirsi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.