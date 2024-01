Messina, è Palmira Mancuso è il nuovo coordinatore di +Europa in Sicilia

StrettoWeb

Messinese, giornalista, eletta negli organi dirigenti di + Europa fin dal congresso costituente e attualmente componente della Direzione nazionale, Palmiro Mancuso è stata nominata coordinatore di + Europa in Sicilia dal massimo organismo politico del partito su indicazione congiunta del segretario Riccardo Magi e del presidente Federico Pizzarotti. Mancuso guiderà il partito in Sicilia verso le prossime elezioni europee nell’ottica di far crescere la presenza sui territori dell’area liberal democratica, accompagnando la nascita dei nuovi gruppi in Sicilia.

“Con la nomina dei coordinatori regionali continua la nuova fase di assetto territoriale di +Europa che ci vedrà protagonisti alle prossime elezioni Europee”, dice Riccardo Magi. “La Sicilia deve riscoprire la sua vocazione europeista – osserva Mancuso – e il nostro primo impegno sarà quello di far conoscere la nostra proposta per gli Stati Uniti d’Europa, come unico scenario possibile per rilanciare l’Unione europea, nostro destino comune e più che mai necessario. In ballo c’è il futuro della democrazia, la tutela dei diritti e delle libertà per come li conosciamo e la loro progressione contro una visione autoritaria e chiusa dei nazionalismi che strizzano l’occhio a Putin. Una grande sfida che da siciliani dobbiamo avere il coraggio di affrontare”. Un partito che punta sulle donne siciliane, pensando anche alla Tesoriera Carla Taibi e alla componente della segreteria, responsabile giustizia Letizia Valentina Lo Giudice.

