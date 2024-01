Messina, nella sala Ovale di Palazzo Zanca si sono riuniti i titolari delle Gallerie

StrettoWeb

Altro incontro di “cultura partecipata”, dopo quello delle realtà museali, con i referenti delle Gallerie d’Arte che operano nel territorio comunale, orientato alla costituzione di una Rete espositiva diffusa, promossa dall’assessore alle Politiche culturali del comune di Messina, Enzo Caruso, d’intesa con il sindaco Federico Basile.

Nella sala Ovale di Palazzo Zanca si sono riuniti i titolari delle Gallerie: Spazio Quattro, La Finestra Gialla, D’Avenia Art Gallery, Spazio Macos, Siragusa Art Gallery, ArteinQuadro Art Gallery, Foro G. Gallery e La Factory, per discutere di una possibile programmazione condivisa, che possa divenire ulteriore volano di promozione culturale del territorio.

Molteplici idee e suggerimenti, dettati dal desiderio di “fare squadra”, hanno animato la riunione che ha condotto ad esprimere una volontà comune, in Rete con il Comune, di avvicinare all’arte pittorica un pubblico diverso da quello convenzionale, attraverso collettive d’autore, week d’arte, mostre tematiche, percorsi didattici rivolti alle scuole e progetti di più ampio respiro.

Su proposta dell’assessore Caruso, si è concordato sulla necessità di realizzare, come per la Rete dei Musei, inserendo anche le Gallerie non presenti all’incontro, un database che riporti nome, geolocalizzazione, recapiti, giorni e orari di apertura al pubblico, finalizzato ad una mappatura dei siti, alla pubblicazione sul portale del turismo VisitMe e alla promozione attraverso i canali social e i punti informativi di Palazzo Weigert e Palazzo dei Leoni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.