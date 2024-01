Messina in lutto: è morto all’improvviso il prof. Eugenio Guglielmino

StrettoWeb

Lutto all’Università di Messina per la morte del Prof. Eugenio Guglielmino. Ordinario di Costruzione di Macchine, Biomeccanica e Affidabilità e sicurezza delle costruzioni, il professor Guglielmino, aveva ricoperto numerosi incarichi: Delegato del Rettore per i Rapporti con i Distretti scientifico-tecnologici dal 2018 al 2021, Prorettore per i Servizi agli Studenti dal 2014 al 2018 ed inoltre era stato Coordinatore dei Corsi di laurea in Ingegneria Meccanica e Ingegneria dei Materiali. Responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca, tra cui, il CERISI (Centro di Eccellenza Ricerca e Innovazione Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni), il compianto docente è stato autore di oltre 200 pubblicazioni.

I funerali si terranno domani 30 gennaio, alle ore 15.30 a Catania, presso la Chiesa Santa Maria della Guardia.

Il cordoglio del Rettore Spatari

Il Rettore, prof.ssa Giovanna Spatari, “incredula e commossa, esprime il cordoglio e il dolore, a nome di tutta la Comunità accademica, per l’improvvisa scomparsa del prof. Eugenio Guglielmino, Direttore del Dipartimento di Ingegneria del nostro Ateneo dal 2021″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.