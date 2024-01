Messina, i provvedimenti viabili del per interventi di scerbatura, spazzamento e potatura

StrettoWeb

Dal 5 al 15 febbraio, nelle fasce orarie 6-16 e 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in vari tratti di strade a Messina. Dal 5 al 9 febbraio, dalle 20 alle 6, le attività di scerbatura e spazzamento interesseranno alcuni tratti di via Palermo, relativamente all’incrocio con viale Regina Elena; dal 12 al 15 febbraio, nella fascia oraria 6-16, interventi di scerbatura nei tratti delle vie Candore, Tranquilla, Carità, Serena, Fermezza, Pazienza, Rampa Indulgenza, Temperanza e Fratellanza. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Provvedimenti viari per interventi di potatura dal 4 al 22 febbraio

Proseguiranno dal 4 al 22 febbraio gli interventi di potatura di alberature in varie strade cittadine, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione. Il 4 febbraio (oppure il 18 febbraio, in caso di avverse condizioni meteo), nella fascia oraria 8-14, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul viale Principe Umberto, nel tratto compreso tra via Cannizzaro e l’accesso carrabile dell’Orto Botanico “Pietro Castelli”, per consentire le attività di potatura di alcuni alberi siti all’interno dell’area dell’Orto Botanico. Dal 5 al 22 febbraio, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nel quadrato centro-sud: tratti delle vie Manara, viale Europa, Santa Marta, Pietro Castelli, Camaro San Luigi, Marina Russa, Padre Ruggeri, Loggia dei Mercanti, Principe Umberto, San Giovanni di Malta, Concezione, Fratelli Bandiera, Gran Priorato, Quod Queris e Olimpia, vicolo Celona e perimetro piazza Chiesa interno San Luigi, per interventi di potatura, dalle 6 alle 16 e dalle 7 alle 17. L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.

Interventi di ripristino della pavimentazione in tratti della via Celi: le limitazioni viarie

Previsti provvedimenti viabili, per interventi di ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso in alcuni tratti di strada della via Adolfo Celi ed in corrispondenza di alcune aree di intersezione con la stessa via Celi. Pertanto nei predetti tratti vigeranno, dalle ore 8 del 5 febbraio alle 8 dell’8 febbraio, per singoli tratti di intervento, divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare per semicarreggiata, consentendo il transito veicolare nella semicarreggiata che di volta in volta non sarà interessata dai lavori.

Lavori di rifacimento di un tratto di marciapiede: divieto di sosta in un tratto della via Consolare Pompea

Da domani, giovedì 1 febbraio, sino al 16 febbraio, vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Consolare Pompea, nel tratto compreso tra le vie Stagno D’Alcontres e Iotti, con l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia. Il provvedimento è stato disposto per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del corrispondente tratto di marciapiede lato mare.

