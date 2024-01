Messina, Forza Italia sul caso Croce: “Il PD dimostri di tenere al bene della città”

StrettoWeb

“È davvero esilarante che il PD affronti questo tema in prossimità di una seduta di consiglio comunale così delicata. Da un lato ribadisce l’opportunità a non esercitare alcun tipo di pressione e dall’altra invita ad avviare a conclusione la vicenda. Ed è anche inverosimile che l’impegno e la passione di un rappresentante della Città sia commisurata alla presenza fisica e non alle attività che il singolo consigliere attiva nell’interesse di Messina“. Lo afferma in una nota il Coordinamento di Forza Italia per la provincia di Messina, a seguito della richiesta di dimissioni di Maurizio Croce dalla carica di consigliere comunale, avanzata dal Partito Democratico.

“Lo stillicidio di ricorsi e contro ricorsi avverrà proprio subito dopo l’eventuale decadenza a causa dei proseliti di chi si sente già consigliere comunale senza che ve ne sia una certezza giuridica. Almeno per una volta il Partito democratico abbandoni i propri metodi, metta da parte i propri interessi politici e dimostri di guardare a quelli della città e non all’ipotesi di conquistare una poltrona a Palazzo Zanca”, conclude la nota.