Messina, frizioni e gelo tra il DS Roma e lo staff tecnico? Parla il Presidente Sciotto

Il Presidente del Messina Pietro Sciotto torna a parlare dopo un po’ di tempo. Lo fa a qualche giorno dall’inibizione e dalla multa al club per tre mesi per alcune violazioni. L’argomento, però, è un altro: le presunte frizioni con il DS Roma circolate in queste ore. In una nota ufficiale, il numero uno dei peloritani ci tiene a precisare-

“Domenico Roma è il direttore sportivo del Messina – dice Sciotto – e non c’è alcuna frizione o gelo con lo staff tecnico. Al contrario si lavora in un clima di assoluta serenità. Sul fronte mercato siamo attivi e stiamo portando avanti delle trattative per rinforzare ulteriormente la squadra. Dopo la straordinaria vittoria di Caserta, queste voci, messe ad arte in circolazione, tendono solo a minare la serenità dell’ambiente”. Proprio sul fronte calciomercato oggi il Messina ha ufficializzato un giovane attaccante.

