Acr Messina, arriva la multa: “responsabilità diretta”. Inibito il Presidente Pietro Sciotto: i motivi

StrettoWeb

Il Presidente dell’Acr Messina Pietro Sciotto è stato inibito per tre mesi e multato dalla Procura Federale della Figc. E’ quanto si legge in un comunicato sul sito della Federazione. Secondo la nota, la decisione arriva “per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2023, la relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine al bilancio intermedio al 30 giugno 2023, relazione che è stata depositata soltanto in data 7 novembre 2023”.

La multa è invece alla società “per responsabilità diretta in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata; nonché per responsabilità propria”. L’ammenda è di 5 mila euro.