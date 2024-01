Messina, c’è una cessione. E intanto è aperta la prevendita per il match contro la Virtus Francavilla

StrettoWeb

Doppia ufficializzazione per l’Acr Messina, a qualche giorno dal pari in extremis in casa della Turris. Un annuncio di mercato e uno legato alla prevendita, relativa al match interno di sabato contro la Virtus Francavilla, altra importante sfida salvezza. Per quanto riguarda il calciomercato, la società peloritana “comunica di avere risolto il contratto con il centrocampista Simone Buffa“.

Messina-Virtus Francavilla, info prevendita

Per quanto riguarda la prevendita, invece, il club dello Stretto comunica che è aperta da oggi. I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it. Dalle ore 14:45, sarà aperto il botteghino del PalaRescifina. “Le persone con disabilità certificata al 100% possono richiedere l’accesso gratuito inviando una richiesta di accredito all’indirizzo email biglietteria@acr.messina.it. Le richieste devono essere inviate dal lunedì alle ore 9:00 fino al giovedì ore 20:00 della settimana in cui si tiene l’evento. A causa della capienza limitata dei posti riservati nel settore, la società gestirà le richieste secondo l’ordine di arrivo.” “Gli associati o appartenenti ad AIA, CONI, FIGC, LND devono inviare le loro richieste all’indirizzo email biglietteria@acr.messina.it dal lunedì alle ore 9:00 fino al giovedì alle 20:00 della settimana in cui si svolge l’evento. A causa della capienza limitata dei posti riservati nel settore, le richieste verranno gestite dalla società secondo l’ordine di arrivo”.

Messina-Virtus Francavilla, i prezzi dei biglietti

Curva Sud

Biglietto intero ordinario € 15 (€ 13 per gli amici del Messina), più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni € 7, più diritti di prevendita

donne 8€, più diritti di prevendita

Over 65 10€, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 22 più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 13 più diritti di prevendita.

Settore ospiti

Biglietto intero € 15 più i diritti di prevendita.

La prevendita per il settore ospiti si chiuderà venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 19:00.

I punti vendita in cui acquistare i tagliandi

Bar Maracanà (Viale S. Martino, 403)

Ricevitoria Bossa (Via T. Cannizzaro, 132)

Il Botteghino (Viale della Libertà, 391)

Tabacchi Lauro (Via Salandra 50)

Tabacchi Manganaro (S.S. 114 km 15.300 Giampilieri Marina)

Tabacchi Ballarò (Viale Europa 243, Torregrotta)

Tabacchi Viola (Via Roma 164, Barcellona)

