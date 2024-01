Messina senz’acqua, Cacciotto denuncia: “situazione idrica per il quartiere Lombardo”

StrettoWeb

“Situazione idrica ancora una volta drammatica per i residenti del Quartiere Lombardo. Anche stamattina, come ieri, e come tanti altri giorni, tanti residenti del popoloso Quartiere, si sono svegliati senza un filo d’acqua o nella migliore delle ipotesi con scarsissima pressione idrica”. E’ quanto comunica il Presidente della Terza Municipalità, Alessandro Cacciotto.

“Una situazione che ormai da tempo è diventata inaccettabile, senza alcun rispetto né per la Municipalità che non viene neanche informata del disservizio né soprattutto per i cittadini che ogni mattina non sanno se potranno nemmeno lavarsi la faccia. Però abbiamo il brand, però va tutto bene. Credo che il Sindaco unitamente ai vertici della partecipata debbano finalmente fare chiarezza con i cittadini che non meritano affatto un trattamento da quarto mondo”, conclude Cacciotto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.