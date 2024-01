Fiocco azzurro in casa Messina: è nato Tommaso, il figlio di Marco Firenze

StrettoWeb

Grande felicità in casa Acr Messina. Oggi è nato Tommaso Firenze, figlio di papà Marco e mamma Giorgia. Ad annunciarlo, nel fare gli auguri, proprio il club peloritano di Serie C sui social. “Benvenuto Tommaso! Fiocco azzurro in casa Messina: è nato Tommaso Firenze. A papà Marco e a mamma Giorgia giungano gli auguri da parte di tutta la società!”, si legge.

Marco Firenze, 30 anni, è arrivato in riva allo Stretto questa estate: per lui poche presenze e una rete. Il calciatore non è riuscito a trovare continuità a causa di acciacchi vari nel corso dei mesi.

