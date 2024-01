Maturità 2024, ecco le materie della seconda prova scritta

StrettoWeb

Le aveva annunciate il Ministro Valditara questa mattina: sono state rese note le materie oggetto d’esame della seconda prova scritta della maturità 2024. Il 20 giugno prossimo, oltre 500mila studenti si troveranno a tu per tu con la tanto temuta prova. Ecco le discipline per ogni indirizzo scolastico secondo il decreto diramato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Greco al liceo classico; Matematica al liceo scientifico – che sarà anche la disciplina per Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

E ancora, Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. E ancora: Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

La famosa “terza prova”, invece, è ormai un lontano ricordo ma non per tutti i futuri maturandi: resta infatti per alcuni indirizzi di studio quali sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.