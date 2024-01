StrettoWeb

La giornata di maltempo che sta imperversando in tutta Italia, e in particolare al Sud, ha provocato danni anche a Reggio Calabria. Un grosso ramo d’albero, infatti, si è staccato ed è caduto in pieno centro, in Via Marina, come si può vedere dall’immagine in evidenza dell’articolo. L’episodio è nato a causa del fortissimo vento che sta soffiando sullo Stretto.

Anche in Sicilia, per questo, il vento ha provocato danni a Siracusa, con gli ormeggi di una nave da crociera spezzatisi.