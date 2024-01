Maltempo Sicilia, paura e forte vento a Siracusa: si spezza ormeggio di una nave da crociera

StrettoWeb

E’ una giornata di forte maltempo in Italia e ancor di più al Sud. Nella morsa di vento e pioggia, nel giorno dell’Epifania, finisce la Sicilia. Il ciclone è arrivato a Siracusa e ha causato la rottura degli ormeggi di una nave da crociera Msc presente al Porto della città aretusea. La nave è senza passeggeri e sta osservando una sosta tecnica. Sono in corso le operazioni di recupero della nave. Al lavoro ci sono i rimorchiatori che stanno provando ad agganciarla per poi procedere all’ormeggio.

Non solo ormeggio della nave. Il forte vento di Siracusa ha anche sradicato molti alberi e portato via le tegole di diverse abitazioni. Volati via anche cartelloni pubblicitari. Danni anche ai cavi elettrici, alcune palazzine sono isolate per l’interruzione della corrente.