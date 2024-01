Maltempo in Calabria, strade allagate nell’Alto Tirreno Cosentino | FOTO

StrettoWeb

L’ondata di maltempo prosegue senza sosta su tutto il territorio calabrese. A farne le spese, soprattutto in questi ultimi giorni, sono i comuni della provincia di Cosenza, messi in ginocchio dalle forti piogge che non accennano a diminuire. Non solo l’interruzione della ss18 tra Amantea e Campora San Giovanni, non solo il controsoffitto della scuola cosentina crollato, ma anche allagamenti e viabilità ridotta. E’ il caso del comune di Grisolia, parte dell’Alto Tirreno Cosentino, sommerso d’acqua dopo l’esondazione del torrente.

A riportare i danni provocati è l’associazione “Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino” che scrive, a corredo delle immagini pubblicate: “quando tracima il Fiumicello anche per piccoli nubifragi sono guai per tutti. Sottopassaggi non percorribili con blocco della circolazione, case allagate, rifiuti galleggianti e questo per alcuni giorni. È un problema che dura da anni e che chiama in causa tutti gli enti che vi hanno competenza a partire dal Consorzio di Bonifica, alla Regione e al Comune che dovrebbe assumere degli interventi mirati e risolutivi”.