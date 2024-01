Maltempo a Cosenza, crolla il controsoffitto di un asilo | FOTO

StrettoWeb

A poco meno di un anno di distanza ecco che la storia si ripete: non c’è pace per il plesso scolastico Collodi-Dionesalvi in via Giulia a Cosenza, colpita nuovamente dal maltempo. A causa della pioggia battente infatti, il controsoffitto di una delle aule ha ceduto. Fortunatamente l’episodio si è verificato di notte, quando la scuola era appunto chiusa e la tragedia è stata evitata. Ciò che lascia sconvolti è che lo stesso edificio, nel marzo del 2023, aveva subito il medesimo danno proprio a causa del maltempo: l’Amministrazione aveva fatto riparare il tetto divelto ma, a quanto pare, i lavori sono risultati inefficienti.

Lo stesso primo cittadino, Franz Caruso, si è recato in via Giulia per verificare quanto accaduto insieme all’assessore Francesco De Cicco i quali, accompagnati da alcuni esperti del settore, sono risaliti alla causa del problema. Secondo un primo sopralluogo infatti, sembra che una una grondaia e una canaletta si siano otturate facendo sì che l’acqua si infiltrasse nel cartongesso che è crollato in una delle aule dell’asilo. Sulla questione, Caruso aggiunge che “i lavori per ripristinare i danni partiranno in questi giorni”.