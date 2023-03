StrettoWeb

Un violento nubifragio si è abbattuto in queste ore su Cosenza provocando ingenti danni alle strutture ed allagando le vie principali. In poco tempo, una bomba d’acqua ha letteralmente colpito la città e, complice anche il forte vento, ha scoperchiato alcune abitazioni in via Popilia, facendo quasi crollare il tetto della scuola Collodi-Dionesalvi in via Giulia.

Si registrano rallentamenti della viabilità per un albero caduto in via Misasi, oltre ad alcune lamiere che si sono staccate ed hanno invaso le strade cittadine. A risentirne anche il Villaggio Coldiretti, l’evento che si sta tenendo in questi giorni su corso Mazzini, dove molti gazebo hanno ceduto sotto le violenti piogge. Al momento infatti, la manifestazione risulta sospesa. Le forze dell’ordine sono intervenute nelle zone colpite e, unitamente ai Vigili del Fuoco, stanno lavorando per risolvere le prime criticità. Al momento si contano due feriti lievi e 8 famiglie evacuate e messe in sicurezza.

Forte vento danneggia il tetto di una scuola a Cosenza