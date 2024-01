Interdizione ss18, protestano le imprese agricole: “disagi per la distribuzione sul mercato”

StrettoWeb

L’interdizione del traffico per i mezzi pesanti sulla Strada Statale Tirrenica Inferiore nei comprensori di Amantea e Campora San Giovanni preoccupa fortemente gli imprenditori agricoli del territorio. L’Unione Provinciale degli Agricoltori guidata da Paola Granata si è fatta portavoce del grido d’allarme lanciato da Michele Ruggiero, titolare dell’omonima azienda agricola consociata produttrice della Cipolla rossa di Tropea IGP, in conseguenza del divieto di transito per i camion già in vigore da ieri e valido sino al 29 marzo.

L’imprenditore agricolo denuncia il grave disagio causato dal provvedimento che, di fatto, impedisce ai mezzi dell’agenzia di trasporti, delegata alla distribuzione sul mercato italiano dei prodotti agricoli locali, di raggiungere l’azienda. Trattandosi di prodotti deperibili è evidente che un provvedimento di così lunga durata, dovuto alla devastazione causata dalle recenti mareggiate, rischia di mettere in ginocchio un intero comparto.

“Il tema della viabilità e della competitività delle imprese agricole è da sempre al centro del nostro operato – afferma la Presidente dell’UPA Paola Granata –. Chiediamo una rapida risoluzione della problematica che riguarda il trasporto delle produzioni, consapevoli che è necessario mettere in campo una soluzione strutturale che ponga rimedio alla fragile viabilità tirrenica”.