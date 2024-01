Paura per Jamie Dornan: malore per la star di “50 sfumature di grigio”

StrettoWeb

Momenti di tensione per l’attore Jamie Dornan, meglio conosciuto come interprete di Christian Grey nella trilogia “Cinquanta sfumature”. L’artista, 41enne, si trovava in Portogallo per un viaggio quando si è sentito improvvisamente male mentre stava giocando a golf con alcuni amici. Trasportato d’urgenza in ospedale, Dornan è stato ricoverato per sintomi molto simili ad un infarto. Mediante analisi approfondite, si è invece scoperto che era stato morso da un bruco velenoso: il tutto è iniziato con un leggero formicolio a mano e braccio sinistri, poi la corsa in ospedale temendo un attacco cardiaco.

A raccontare della sua esperienza è l’amico presente alla partita di golf, vittima anche lui dello stesso incidente ma con sintomi più leggeri: mentre quest’ultimo è stato dimesso poco dopo, le condizioni di Dornan si sono rivelate più gravi. “Ho trovato Jamie attaccato ad alcune attrezzature mediche dopo aver attraversato anche lui la stessa dura prova. Jamie mi disse: ‘Povero me. Gordon, circa 20 minuti dopo che te ne sei andato, le mie braccia e le mie gambe sono diventate insensibili. Mi sono ritrovato nel retro di un’ambulanza”.

L’attore, ricevuta la diagnosi dopo circa una settimana di incertezza, è stato molto fortunato: il morso di bruco velenoso può infatti essere letale. E’ sempre l’amico a riportare che “ci siamo imbattuti in bruchi velenosi che uccidono i cani e provocano attacchi di cuore ai 40enni. Siamo stati fortunati”. Le condizioni dell’attore sono in continuo miglioramento e i fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.