Ligabue in stampelle: “ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto”

“Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto”. Inizia così il post di Ligabue sul suo profilo Instagram, a corredo di una foto che lo ritrae con gli immancabili occhiali neri e le stampelle. Un incipit ironico, vista la sua situazione, ma il rocker di Radio Freccia ha voluto rassicurare tutti i suoi fan che si tratta di un intervento programmato: “per quasi un anno mi sono trascinato il problema del tendine d’Achille al piede destro e finalmente ho deciso di farmi operare”. Tutto bene per il Liga di Correggio che continua: “ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana in stampelle”.

E la chiosa: “se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!”. Il rocker, dopo l’ultimo concerto di Capidanno in Sardegna, e dopo il suo incredibile tour in tutta Italia che lo ha portato anche al PalaCafiore di Reggio Calabria per due leggendarie date, è ora a riposo per rimettersi completamente e ritornare sul palco più forte di prima. Tantissimi i messaggi di affetto e di buona guarigione da parte dei fan e di tanti altri artisti, tra i quali Ermal Meta, Mario Biondi e Benny Benassi. Ti aspettiamo Luciano!