Le Previsioni Meteo per Vibo Valentia: cielo sereno Domani, Domenica 28 Gennaio

Le previsioni meteo per Domenica 28 Gennaio a Vibo Valentia promettono una giornata stabile e senza precipitazioni. Dal punto di vista delle temperature, si prevede una leggera variazione nel corso della giornata, ma nel complesso si manterranno su valori miti per il periodo invernale.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 7-8°C e venti leggeri con direzione variabile. L’umidità si attesterà intorno all’83-85%, confermando un’atmosfera fresca e umida.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 10°C. I venti avranno una direzione prevalente da sud-ovest a nord-ovest, con raffiche leggere. L’umidità sarà intorno all’85-77%, mantenendo un’atmosfera stabile.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo sereno e temperature che raggiungeranno l’apice di 11-11.2°C. I venti avranno un’indicazione prevalente da nord-ovest, con un’umidità che si attesterà intorno al 51-60%, mantenendo un clima piacevole.

In serata, il meteo non subirà variazioni significative, con un cielo sereno, temperature intorno ai 6.4-7.9°C, e una lieve diminuzione dell’umidità fino al 60-66%.

In sintesi, le previsioni del tempo per Domenica 28 Gennaio a Vibo Valentia indicano una giornata stabile, caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e venti leggeri. Sia per chi ha in programma attività all’aperto che per chi desidera trascorrere una giornata tranquilla in casa, le condizioni meteo si presentano favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.8° perc. 7.8° Assenti 2.8 SSE max 4.3 Scirocco 83 % 1030 hPa 3 cielo sereno 7.4° perc. 7.4° Assenti 3.7 SE max 4.6 Scirocco 85 % 1030 hPa 6 cielo sereno 7.2° perc. 7.2° Assenti 2.4 S max 5 Ostro 85 % 1031 hPa 9 cielo sereno 10.4° perc. 9.2° Assenti 6.8 ONO max 10.8 Maestrale 67 % 1031 hPa 12 cielo sereno 11.2° perc. 9.8° Assenti 13.7 NO max 15.1 Maestrale 54 % 1030 hPa 15 cielo sereno 10.6° perc. 9° Assenti 12.3 NNO max 14.8 Maestrale 49 % 1031 hPa 18 cielo sereno 7.8° perc. 7.8° Assenti 3.9 N max 8 Tramontana 59 % 1032 hPa 21 cielo sereno 6.8° perc. 6.8° Assenti 4.5 SE max 6.1 Scirocco 64 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:28

