Le Previsioni Meteo per Trapani: cielo sereno Domani, Venerdì 26 Gennaio

Le previsioni del tempo a Trapani per venerdì 26 gennaio indicano una giornata piacevole con condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli. Durante la notte, si prevede un cielo sereno con temperature comprese tra 12.1°C e 11.4°C. Il vento soffierà con una velocità moderata da Est a Sud Est, e le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità al 84% e una pressione atmosferica di 1025hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 13.4°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud, con raffiche leggere. La presenza di nuvole rimarrà minima (0%), garantendo un inizio di giornata soleggiato e piacevole a Trapani.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà ad essere stabile con cielo sereno, salvo un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con una percentuale massima del 10% attesa intorno alle 15:00. Le temperature massime si attesteranno sui 14.7°C, con una leggera diminuzione dell’umidità al 70% e una pressione atmosferica di 1025hPa.

In sera, la tendenza alla presenza di nubi sparse sarà più marcata, con una percentuale che oscillerà tra il 22% e il 36%. Le temperature si manterranno comunque gradevoli, con una minima di 11.4°C. Il vento continuerà a soffiare da direction sud-sud est, mantenendo condizioni di ventilazione stabile in tutta la giornata.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un venerdì caratterizzato da condizioni stabili e piacevoli a Trapani, con un cielo prevalentemente sereno salvo un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e sera. Le temperature si manterranno confortevoli, e non sono previste precipitazioni significative. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti, ma in generale, il tempo si preannuncia favorevole per svolgere le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12.1° perc. 11.6° Assenti 10.9 ENE max 12.1 Grecale 84 % 1025 hPa 3 cielo sereno 11.4° perc. 10.8° Assenti 6.6 E max 7.2 Levante 84 % 1025 hPa 6 cielo sereno 10.9° perc. 10.3° Assenti 7.2 SSE max 6.7 Scirocco 84 % 1026 hPa 9 cielo sereno 13.4° perc. 12.7° Assenti 7.5 S max 7.1 Ostro 74 % 1027 hPa 12 cielo sereno 14.9° perc. 14.2° Assenti 8.7 SO max 6.3 Libeccio 69 % 1026 hPa 15 cielo sereno 14.2° perc. 13.5° Assenti 7.1 O max 6.7 Ponente 73 % 1025 hPa 18 nubi sparse 12.7° perc. 12.1° Assenti 2.3 ESE max 2.2 Scirocco 79 % 1025 hPa 21 poche nuvole 12.2° perc. 11.6° Assenti 7.7 SSE max 7.5 Scirocco 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:41

