Le Previsioni Meteo per Siracusa: cielo con poche nubi Oggi, Giovedì 25 Gennaio

La cittadina di Siracusa si prepara ad accogliere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e piacevoli per giovedì 25 Gennaio.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno e le temperature si aggireranno intorno ai 13°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da nord-nord est.

Nella mattina di Giovedì, il cielo resterà sereno, con temperature iniziali attorno ai 13°C, che raggiungeranno poi i 14.1°C nelle ore centrali della mattinata, accompagnate da una lieve brezza che soffierà da est-sud est.

Il tempo limpido e la stabilità delle condizioni meteorologiche sono destinate a caratterizzare anche il pomeriggio. Le temperature massime arriveranno a 13.8°C, mentre la brezza proveniente da sud-est aumenterà leggermente, mantenendo comunque un clima piacevole.

Anche in serata, il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 13.6°C. Tuttavia, la brezza proveniente da nord-est potrebbe aumentare leggermente di intensità.

In conclusione, Giovedì 25 Gennaio a Siracusa si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili, cielo sereno e temperature piacevoli, che renderanno l’atmosfera gradevole per chiunque si trovi in città.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.2° perc. 5.1° Assenti 6 ONO max 7.2 Maestrale 48 % 1026 hPa 8 cielo sereno 10.8° perc. 9.3° Assenti 0.6 ESE max 5.7 Scirocco 50 % 1026 hPa 11 cielo sereno 14° perc. 12.7° Assenti 4.9 SSE max 4.6 Scirocco 48 % 1024 hPa 14 cielo sereno 13.7° perc. 12.6° Assenti 9.7 ESE max 8.4 Scirocco 54 % 1022 hPa 17 cielo sereno 13.2° perc. 12.1° Assenti 7.9 NE max 12.9 Grecale 58 % 1023 hPa 20 cielo sereno 13.9° perc. 13.3° Assenti 23.3 NE max 29.8 Grecale 76 % 1025 hPa 23 cielo sereno 13° perc. 12.4° Assenti 9.7 NNE max 12.9 Grecale 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:32

