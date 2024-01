Le Previsioni Meteo per Reggio Calabria: poche nubi Oggi, Giovedì 25 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 25 Gennaio a Reggio Calabria indicano tempo stabile e piuttosto mite per l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%-7%, mentre la temperatura sarà compresa tra i 11.7°C e i 15.4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, attestandosi tra i 10.8°C e i 14.7°C. I venti soffieranno a una velocità variabile dai 9.1km/h ai 13.2km/h, provenienti prevalentemente da direzione Nord. Le precipitazioni saranno totalmente assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 59%-71% con una pressione atmosferica che oscillerà tra 1023hPa e 1026hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, con copertura nuvolosa variabile dal 1% al 7%. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto alla mattina, mantenendosi intorno ai 13.9°C – 15.5°C, con una percezione compresa tra i 13.2°C e i 14.7°C. I venti avranno una velocità tra i 15.6km/h e i 22.9km/h, provenienti sempre dalla direzione Nord. Anche in questo caso, le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si manterrà stabile intorno al 62%-71%, con una pressione atmosferica che oscillerà tra 1023hPa e 1024hPa.

Mentre inizia la sera, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 38% e il 63%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra gli 11.3°C e i 12.2°C, con una percezione tra i 10.6°C e gli 11.7°C. I venti perderanno d’intensità, con velocità comprese tra i 4.9km/h e i 10.2km/h, provenienti principalmente dalla direzione Nord Est. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità sarà stabile intorno all’82%, con una pressione atmosferica intorno ai 1025hPa.

In sintesi, le previsioni meteo per Giovedì 25 Gennaio a Reggio Calabria indicano una giornata con cielo sereno, presenza di nuvole sparse e temperature piuttosto miti, senza alcuna previsione di precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione ai cambiamenti nei valori di umidità e pressione atmosferica per valutare eventuali impatti sulle attività all’aperto durante il corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 12° perc. 11° Assenti 17 N max 25.3 Tramontana 69 % 1026 hPa 8 poche nuvole 13.2° perc. 12.3° Assenti 10.8 N max 16.3 Tramontana 65 % 1026 hPa 11 cielo sereno 15° perc. 14.2° Assenti 12.2 NNO max 18.7 Maestrale 64 % 1025 hPa 14 cielo sereno 14.8° perc. 14° Assenti 14.8 N max 20.7 Tramontana 65 % 1023 hPa 17 cielo sereno 12° perc. 11.3° Assenti 13.5 NNE max 20.7 Grecale 81 % 1024 hPa 20 nubi sparse 12.1° perc. 11.5° Assenti 8 NE max 11.8 Grecale 82 % 1025 hPa 23 nubi sparse 11.3° perc. 10.6° Assenti 5 N max 8.5 Tramontana 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:29

