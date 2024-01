Le Previsioni Meteo per Enna: poco nuvoloso Oggi, Sabato 27 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 27 Gennaio a Enna evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da cielo sereno e copertura nuvolosa in diminuzione. La temperatura si attesterà intorno ai 6-7°C durante le prime ore del mattino, con una percentuale di umidità che sfiorerà il 90% e una pressione atmosferica di 1025hPa.

Nel corso della mattina, ci si potrà aspettare un aumento della temperatura fino a raggiungere i 14-15°C, con una riduzione della copertura nuvolosa al di sotto del 10%. La direzione del vento sarà prevalentemente da nord-nord-est con una velocità media di 5-6km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si manterrà in gran parte sereno, con una temperatura che risulterà piuttosto gradevole, oscillando intorno ai 13-15°C. La pressione atmosferica si attesterà a 1025hPa, mentre la velocità media del vento potrà raggiungere punte di 12-13km/h.

Al tramonto, la copertura nuvolosa comincerà a aumentare, portando ad una situazione di nubi sparse con una percentuale di umidità intorno al 90% e una pressione atmosferica di 1030hPa. Le temperature oscilleranno intorno ai 6-8°C, con una presenza costante di venti da est con una velocità di 6-11km/h.

Per quanto riguarda la sera, si potrà osservare un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di cielo coperto e nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7°C, con una pressione atmosferica che potrà raggiungere i 1030hPa e una velocità del vento che oscillerà tra i 4-11km/h proveniente da direzione est-nord-est.

In conclusione, Sabato 27 Gennaio a Enna si preannuncia come una giornata all’insegna della variabilità del cielo, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno in linea con le medie stagionali, risultando piuttosto gradevoli durante la mattina e in via di diminuzione nel corso del pomeriggio e della serata. Si consiglia quindi di essere preparati per una giornata dal meteo mutevole e di vestirsi adeguatamente per fronteggiare le variazioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 6.9° perc. 6.2° Assenti 5.4 NNE max 5.3 Grecale 88 % 1025 hPa 8 cielo sereno 8.6° perc. 8.1° Assenti 5.3 NNE max 5.7 Grecale 77 % 1026 hPa 11 cielo sereno 13.6° perc. 12.5° Assenti 5 E max 4.6 Levante 55 % 1026 hPa 14 cielo sereno 13.9° perc. 12.8° Assenti 10.7 ESE max 7.5 Scirocco 55 % 1025 hPa 17 cielo sereno 7.2° perc. 5.9° Assenti 7 E max 6.8 Levante 91 % 1027 hPa 20 cielo coperto 7.8° perc. 6.8° Assenti 6.7 E max 10.6 Levante 90 % 1029 hPa 23 nubi sparse 6.3° perc. 6.3° Assenti 3.8 NE max 4.8 Grecale 91 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.