Le Previsioni Meteo per Enna: cielo sereno Oggi, Lunedì 29 Gennaio

Le previsioni del tempo per Lunedì 29 Gennaio a Enna promettono una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e un cielo sereno. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo rimarrà completamente sereno, con temperature che oscillano tra i 4°C e i 2.8°C. La velocità del vento si manterrà sui 5km/h con direzione nord-nord ovest.

All’alba, dalle 06:00 alle 08:00, il cielo sereno continuerà ad accompagnarci con una leggera diminuzione delle temperature che si aggireranno attorno ai 3.2°C. La velocità del vento si manterrà sui 4km/h con direzione nord.

Nella mattina, dalle 09:00 alle 12:00, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con il cielo che resterà sereno e una lieve crescita delle temperature che raggiungeranno gli 10.8°C. La velocità del vento manterrà un ritmo costante di 4.3-8.4km/h.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, le previsioni indicano una persistente assenza di nuvole nel cielo, temperature intorno agli 11.1°C e una leggera diminuzione dell’umidità al 38%. La direzione del vento sarà prevalente da ovest con velocità variabile tra 8.9km/h e 10.4km/h.

Infine, in serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole su Enna. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 3.6°C-3.2°C, con una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni al 3%. La direzione del vento rimarrà costante da nord-est con velocità variabili tra 2.8km/h e 5.5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 29 Gennaio a Enna segnalano un cielo sereno per l’intera giornata, con temperature in aumento fino a raggiungere il loro picco nel corso della mattina. Gli unici segni di variabilità si manifestano in serata con la comparsa di poche nuvole nel cielo. Si prevede una giornata con condizioni ideali per svolgere facilmente le attività all’aperto senza essere influenzati da fenomeni metereologici avversi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.4° perc. 2.1° Assenti 5.7 N max 5.5 Tramontana 78 % 1034 hPa 8 cielo sereno 5.3° perc. 5.3° Assenti 4.1 NNO max 4 Maestrale 63 % 1034 hPa 11 cielo sereno 10.1° perc. 8.2° Assenti 6.2 O max 6.4 Ponente 42 % 1033 hPa 14 cielo sereno 11.1° perc. 9.2° Assenti 9.3 O max 9.7 Ponente 38 % 1031 hPa 17 cielo sereno 4.5° perc. 4.5° Assenti 2.2 OSO max 5.5 Libeccio 83 % 1033 hPa 20 poche nuvole 3.2° perc. 2.1° prob. 3 % 5.1 NE max 4.9 Grecale 88 % 1034 hPa 23 poche nuvole 2.3° perc. 2.3° prob. 3 % 4.6 N max 4.6 Tramontana 87 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:39

