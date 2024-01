Le Previsioni Meteo per Crotone: cielo sereno Domani, Mercoledì 31 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 31 Gennaio a Crotone promettono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e cielo sereno.

Durante la notte, la temperatura oscillerà tra i 7.8°C e gli 8.6°C, con una leggera percezione di freddo a causa di una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà intorno al 59%.

La mattina inizierà con temperature intorno ai 7.7°C, che gradualmente saliranno fino a toccare i 12.1°C a mezzogiorno. Il vento, proveniente sempre dalla stessa direzione, sarà abbastanza costante, con una velocità compresa tra i 10 e i 17.7 km/h.

Nel primo pomeriggio le temperature si manterranno piacevoli, con un massimo di 12.2°C, un lieve aumento della velocità del vento e un’umidità che si aggirerà intorno al 51%.

Anche nel tardo pomeriggio e in sera il cielo resterà sereno, le temperature si abbasseranno leggermente, non scendendo al di sotto dei 9.1°C, e l’umidità si manterrà intorno al 57%.

In generale, la giornata sarà caratterizzata da condizioni climatiche tipiche di fine Gennaio, con un cielo terso e temperature in linea con il periodo invernale. Nonostante la stabilità, è consigliabile prestare attenzione alle temperature notturne per evitare sbalzi termici.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.6° perc. 6.3° Assenti 13.8 NNO max 16.4 Maestrale 59 % 1034 hPa 3 cielo sereno 7.9° perc. 5.6° Assenti 13.3 NNO max 16.2 Maestrale 59 % 1033 hPa 6 cielo sereno 7.7° perc. 5.1° Assenti 14.7 NNO max 17.7 Maestrale 58 % 1033 hPa 9 cielo sereno 10.6° perc. 9.1° Assenti 11.3 NNO max 15.5 Maestrale 54 % 1034 hPa 12 cielo sereno 12.1° perc. 10.6° Assenti 10 N max 13.7 Tramontana 51 % 1032 hPa 15 cielo sereno 12.1° perc. 10.7° Assenti 9.9 NNE max 14.1 Grecale 53 % 1032 hPa 18 cielo sereno 10.1° perc. 8.7° Assenti 8.1 NNO max 10.9 Maestrale 57 % 1032 hPa 21 cielo sereno 9.6° perc. 8.5° Assenti 8.2 NO max 9.1 Maestrale 56 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:27

