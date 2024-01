Le Previsioni Meteo per Catania: cielo sereno Oggi, Mercoledì 24 Gennaio

StrettoWeb

Il mercoledì 24 Gennaio a Catania sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche stabili e piuttosto serene. Durante la notte, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 10.4°C, percepite come 9.1°C a causa di una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest, con velocità fino a 13.6km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità sarà del 64%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Nelle prime ore del mattino, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. La temperatura si manterrà intorno ai 10°C, con leggere variazioni della percezione termica, dovute alla presenza di una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest che soffierà a velocità variabile, mantenendo l’umidità stabile al 66% e la pressione atmosferica attorno a 1027 hPa.

Durante la mattina saranno presenti delle nuvole sparse, che andranno via via diradandosi, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa giornaliera. La temperatura si aggirerà sui 13.2°C, con una percezione termica di 11.8°C. La brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest si manterrà a un’intensità di 11.6km/h, mantenendo le condizioni di umidità al 51%, mentre la pressione atmosferica crescerà leggermente, arrivando a 1030 hPa.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con solo poche nuvole sparse, mantenendo una temperatura mite di 16.2°C, con percezione termica di 15°C. Il vento proveniente da Est – Sud Est soffierà a una velocità di intorno a 10.2km/h. L’umidità sarà al 41%, con la pressione atmosferica stabile a 1028 hPa.

Nel corso della sera e della notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature comprese tra i 10.5°C e i 10.4°C, percepite come 9°C. La brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest caratterizzerà la giornata, con una leggera diminuzione dell’umidità al 56% e una stabilità della pressione atmosferica a 1029 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per mercoledì 24 Gennaio a Catania prevedono una giornata tranquilla e mite, con condizioni atmosferiche stabili. La presenza di nuvole sparse sarà accompagnata da temperature piacevoli e da una brezza leggera. Sia il giorno che la sera saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 10.2° perc. 9° Assenti 7.5 NO max 12.8 Maestrale 65 % 1027 hPa 8 nubi sparse 11.3° perc. 10° Assenti 6.4 NO max 14.9 Maestrale 59 % 1028 hPa 11 poche nuvole 15.3° perc. 14° Assenti 4 SE max 9 Scirocco 42 % 1029 hPa 14 cielo sereno 15.9° perc. 14.7° Assenti 8.6 E max 11.4 Levante 44 % 1029 hPa 17 cielo sereno 12.8° perc. 11.6° Assenti 6.8 N max 10.9 Tramontana 58 % 1029 hPa 20 cielo sereno 11° perc. 9.5° Assenti 10.7 O max 15.5 Ponente 55 % 1029 hPa 23 cielo sereno 10.4° perc. 9° Assenti 3.9 NO max 7.6 Maestrale 56 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.