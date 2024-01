Le Previsioni Meteo per Catania: cielo sereno Oggi, Martedì 30 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 30 Gennaio a Catania si preannunciano stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature tra i 6.1°C e i 11.2°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente prevalentemente da nord. Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa rimarrà inferiore all’1%, garantendo un’atmosfera prevalentemente serena e una piacevole sensazione termica.

Nel corso del pomeriggio, il cielo si presenterà leggermente più variabile con la comparsa di nubi sparse che potrebbero aumentare la copertura nuvolosa fino al 34% senza tuttavia dare origine a precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra 12.7°C e 10.2°C, accompagnate da una ventilazione di modesta intensità proveniente dall’est.

La sera si concluderà con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 9.6°C, accompagnate da una debole brezza che potrebbe provenire da nord-ovest.

Le condizioni meteo per la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno, con temperature in leggero calo, raggiungendo i 8.1°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da ovest, ma rimarrà comunque di modesta entità.

In sintesi, Martedì 30 Gennaio a Catania sarà contraddistinto da un meteo stabile con cielo sereno per la maggior parte della giornata, eccezion fatta per una leggera variabilità nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno sui valori tipici della stagione, offrendo una giornata gradevole e senza precipitazioni. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato alle temperature previste e di godersi le condizioni meteo piacevoli che caratterizzeranno la giornata a Catania.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.4° perc. 6.4° Assenti 4.2 N max 5.8 Tramontana 72 % 1031 hPa 8 cielo sereno 9.2° perc. 9.2° Assenti 3.5 NNE max 8.3 Grecale 61 % 1034 hPa 11 cielo sereno 12.6° perc. 11.4° Assenti 10 E max 10.5 Levante 54 % 1034 hPa 14 nubi sparse 12.5° perc. 11.2° Assenti 9.9 SE max 6.9 Scirocco 54 % 1033 hPa 17 poche nuvole 10.2° perc. 8.9° Assenti 7.2 E max 10.9 Levante 63 % 1034 hPa 20 cielo sereno 9.2° perc. 9.2° Assenti 4.1 ONO max 5 Maestrale 66 % 1035 hPa 23 cielo sereno 8.1° perc. 6.6° Assenti 8.9 O max 9.3 Ponente 70 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.