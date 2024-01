Le Previsioni Meteo per Caltanissetta: pioggia leggera Domani, Giovedì 25 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 25 Gennaio a Caltanissetta promettono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature in lieve aumento. Durante la notte, ci si aspetta una copertura nuvolosa variabile attorno al 0%. Le temperature oscilleranno intorno ai 4.3°C con leggere raffiche di vento provenienti da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 5.7km/h. L’umidità sarà del 59% con una pressione atmosferica di 1029hPa.

Al mattino, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e una lieve crescita delle temperature. Ci si aspetta maggiore stabilità atmosferica con temperature tra i 8°C e i 10.4°C, venti costanti da Ovest – Nord Ovest con una velocità media di 3.5km/h e un’umidità compresa tra il 37% e il 44%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno invariate, sempre con cielo sereno e temperature che raggiungeranno un massimo di 15.9°C. La direzione del vento si sposterà verso Nord Ovest con una velocità che può raggiungere i 11km/h, mentre l’umidità aumenterà leggermente fino al 36%.

Durante la sera, il tempo continuerà a essere stabile, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 5°C. La pressione atmosferica aumenterà fino a 1026hPa e l’umidità salirà fino all’88%.

In sintesi, le previsioni meteo di Giovedì 25 Gennaio a Caltanissetta indicano una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno e temperature in leggero rialzo. I cittadini potranno godere di una discreta giornata dal punto di vista meteorologico, con temperature piacevoli e condizioni ottimali per svolgere le attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 4.3° perc. 2.8° Assenti 6.2 NNO max 5.7 Maestrale 59 % 1029 hPa 3 cielo sereno 4.3° perc. 4.3° Assenti 4.5 NNO max 4.2 Maestrale 48 % 1028 hPa 6 cielo sereno 4.1° perc. 4.1° Assenti 4.2 NNO max 4.1 Maestrale 44 % 1027 hPa 9 cielo sereno 10.4° perc. 8.4° Assenti 3.5 ONO max 4.1 Maestrale 37 % 1026 hPa 12 cielo sereno 15.2° perc. 13.6° Assenti 5.8 NO max 9.6 Maestrale 33 % 1023 hPa 15 cielo sereno 14.2° perc. 13° Assenti 9.5 NO max 13.8 Maestrale 49 % 1022 hPa 18 cielo sereno 6.7° perc. 4.5° Assenti 10.9 N max 9.6 Tramontana 71 % 1024 hPa 21 cielo sereno 5° perc. 2.9° Assenti 9.1 NNE max 8.6 Grecale 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.