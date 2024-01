Le Previsioni Meteo per Caltanissetta: cielo sereno Domani, Martedì 30 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 30 Gennaio a Caltanissetta si presentano sotto la lente dettagliata degli esperti di meteorologia. Da prima mattina fino al termine della giornata, il cielo sopra la città sarà senza nuvole, offrendo un’atmosfera serena e luminosa durante l’intera giornata.

Durante le prime ore della giornata, la temperatura raggiungerà 2.4°C, con una leggera percezione di freddo che si attesterà intorno a 0.5°C. Il vento soffierà a una velocità di 6.8km/h proveniente dalla direzione Nord – Nord Est, con raffiche fino a 6.2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà alta al 85% e la pressione atmosferica a 1034hPa.

Nelle ore successive, la temperatura tenderà a salire gradualmente toccando il valore di 11.7°C intorno a mezzogiorno. Il vento avrà un’andatura costante, variando la direzione da Nord – Nord Est a Sud, senza evidenziare raffiche particolarmente sostenute. L’assenza di precipitazioni proseguirà, con un decrescente calo dell’umidità e della pressione atmosferica.

Nel pomeriggio, il leggero vento si manterrà moderato e la temperatura si aggirerà intorno ai 12.1°C. Non ci saranno variazioni significative delle condizioni meteo, con cielo sereno, nuvole completamente assenti, precipitazioni nulle, e un’umidità che sfiorerà il 30%. La pressione atmosferica si attesterà a 1032hPa, creando un ambiente stabile e privo di improvvisi cambiamenti climatici.

Mentre la sera avanza, la temperatura si abbasserà leggermente, attestandosi intorno ai 3.1°C intorno alle ore 21:00, mantenendo costanti gli altri parametri meteo come la direzione del vento, le raffiche deboli, l’assenza di precipitazioni e la pressione atmosferica ancora sui 1035hPa.

In conclusione, le previsioni meteo di Martedì 30 Gennaio a Caltanissetta identificano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature fresche e stabili, venti leggeri e assenza di precipitazioni. Sia i residenti che chiunque abbia necessità di programmare attività all’aperto potranno farlo in tutta tranquillità, godendo di condizioni meteo ottimali per svolgere diverse attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 2.4° perc. 0.5° Assenti 6.8 NNE max 6.2 Grecale 85 % 1034 hPa 3 cielo sereno 1.6° perc. -0.5° Assenti 7.2 NNE max 6.7 Grecale 79 % 1033 hPa 6 cielo sereno 0.9° perc. -1.5° Assenti 7.3 NNE max 6.8 Grecale 62 % 1034 hPa 9 cielo sereno 7.9° perc. 7.3° Assenti 5.3 NE max 5.9 Grecale 40 % 1034 hPa 12 cielo sereno 11.7° perc. 9.8° Assenti 2.7 ESE max 5.8 Scirocco 31 % 1032 hPa 15 cielo sereno 11.5° perc. 9.6° Assenti 4.9 SO max 5.6 Libeccio 35 % 1031 hPa 18 cielo sereno 4.2° perc. 4.2° Assenti 2.3 S max 2.8 Ostro 80 % 1034 hPa 21 cielo sereno 3.1° perc. 3.1° Assenti 3.1 NNE max 3 Grecale 88 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:40

