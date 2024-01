La festa di San Francesco di Sales a Messina

StrettoWeb

Nell’arcidiocesi di Messina la festa regionale di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, sarà celebrata martedì 30 gennaio dalle 9,30 alle 13,30, nella Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele. Dopo la celebrazione Eucaristica presieduta dall’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla si terrà il corso di formazione per giornalisti dal titolo “Intelligenza artificiale e Sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana. Aspetti deontologici ed etici” (4 crediti formativi), scandito dagli interventi di Francesco Pira, professore associato di sociologia e direttore del master in Esperto della comunicazione digitale presso l’Università di Messina; Vincenzo Varagona, presidente nazionale Ucsi e di mons. Giò Tavilla, direttore dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali e consulente ecclesiastico Ucsi Messina.

Introdurrà i lavori Laura Simoncini, presidente Ucsi Messina “Carmelo Garofalo” e segretaria regionale. Le conclusioni saranno affidate a Salvo Di Salvo, segretario nazionale dell’Unione Cattolica stampa italiana e tesoriere dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. A moderare i lavori il presidente Ucsi Sicilia Domenico Interdonato. Prevista la partecipazione di autorità civili e militari e di alcuni studenti dei Licei cittadini e della provincia.

