Italia, l’economia funziona: Pil +0,7% nel 2023. Tonfo Germania

Nel 4° trimestre 2023 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato segna 0,2% sul trimestre precedente e dello 0,5% in termini tendenziali. Così l’Istat dalle prime stime, precisando che il 4 trimestre ha avuto 3 giornate lavorative in meno rispetto al 3° e una in meno rispetto al 4° trimestre 2022. Nel 2023, la crescita del Pil è 0,7%: la stima Nadef era 0,8%, ma la guerra Israele Hamas, scoppiata successivamente aveva fatto immaginare una revisione al ribasso. Crescita acquisita 0,1%.

Tra gli altri Paesi europei i dati migliori li registra l’economia della Spagna, che ha chiuso il 2023 con una crescita del Pil su base annua del 2,5% e una robusta accelerazione nel quarto trimestre dello 0,6% rispetto allo 0,4% del trimestre precedente. Il Pil ha superato le previsioni del governo, che a inizio anno situavano la crescita su livelli di poco superiori all’1%. Crescita meno vigorosa, ma comunque migliore di quella italiana, per la Francia, il cui Pil è cresciuto dello 0,9% nel 2023.

La crescita annua è vicina alla stima dell’1% fatta dal governo, mentre nel 2022 il pil francese era cresciuto del 2,5%. Infine, il Pil tedesco nel quarto trimestre 2023 è sceso dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. Nel 2023 il Pil al netto dei prezzi è sceso dello 0,3% confermando le prime stime del 15 gennaio.

