Incidente Occhiuto, pioggia di solidarietà: tutti i messaggi di vicinanza al Governatore calabrese

Paura per il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto che si stava recando a Cosenza dopo il congresso di Forza Italia a Reggio Calabria. Il presidente calabrese è rimasto coinvolto in un incidente insieme al suo staff. Il SUV su cui viaggiava Occhiuto con il figlio, la collaboratrice che gestisce i social del Presidente e l’autista, ha perso il controllo mentre percorreva l’A2 tra gli svincoli di Pizzo Calabro e Lamezia Terme. Pioggia di solidarietà da parte di esponenti politici e non di tutta Italia.

Ronzulli: “affettuosi auguri a Roberto Occhiuto”

“Desidero fare i più affettuosi auguri di una pronta ripresa al presidente Roberto Occhiuto e al suo staff, coinvolti oggi in un incidente stradale”. Lo dichiara la vicepresidente Fi del Senato Licia Ronzulli.

Savino: “grande abbraccio ad Occhiuto”

“Un grande abbraccio ed i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione al presidente Occhiuto e ai suoi collaboratori“. Lo afferma il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, dopo aver appreso dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ed alcuni membri del suo staff. “All’amico Roberto – prosegue Savino – auguro di riprendere al più presto la vita di tutti i giorni. So quanto tiene al lavoro che sta facendo in Calabria e per questo gli auguro di poter tornare velocemente ai suoi impegni e istituzionali, al servizio di una comunità che ama tantissimo e quindi del Paese”.

Laghi: “sono vicino al presidente Roberto Occhiuto e al suo staff”

“Sono vicino al presidente Roberto Occhiuto e al suo staff, rimasti purtroppo coinvolti in un malaugurato incidente stradale sull’autostrada A2, nel pomeriggio di oggi. Ho appreso delle condizioni di salute del Presidente, di suo figlio e dei membri del suo staff. Mi stringo alla segretaria particolare del Presidente, Veronica Rigoni, che in queste ore si trova in sala operatoria. Confidando nel lavoro che svolgeranno certamente al meglio i Colleghi dell’ospedale di Catanzaro, auguro a tutti una pronta ripresa ed un rapido rientro al lavoro”. Così il consigliere regionale, Ferdinando Laghi, in una nota stampa.

Mangialavori: “auguri di pronta guarigione al presidente Occhiuto”

“Un grande abbraccio a Roberto ed a tutto il suo staff, e l’augurio di una rapida guarigione dopo l’incidente di questo pomeriggio”. Lo afferma in una nota il presidente della commissione Bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori, a commento del sinistro che ha visto coinvolto il presidente della Regione ed i suoi collaboratori. “L’augurio più grande di pronta guarigione va a Veronica, che non è soltanto l’assistente del presidente Occhiuto ma una valida dirigente del nostro partito, e che è colei che ha avuto la peggio nell’incidente”, conclude Mangialavori.

La vicinanza di Francesco Silvestro

”Gli auguri di una pronta ripresa al Presidente Roberto Occhiuto e a tutto il suo staff, coinvolto in un incidente stradale in Calabria nel pomeriggio. Con l’augurio di tornare presto a lavoro per il nostro Paese”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

Mazzetti: “Occhiuto è un ottimo presidente”

“Ad un ottimo presidente di regione come il nostro Roberto Occhiuto, da sempre impegnato concretamente e attivamente per cittadini della sua amata Calabria, come per il nostro partito, e a tutte le persone coinvolte nell’incidente un forte abbraccio da parte mia. Un augurio a tutti loro affinché possano tornare presto alla normalità”. Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

La vicinanza della Lega

“La Lega Calabria desidera esprimere i suoi più sinceri auguri di pronta guarigione a lei e a tutti i passeggeri coinvolti nell’incidente stradale avvenuto sull’A2. Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e speriamo che tutti possano riprendersi al più presto. È con grande preoccupazione che abbiamo appreso delle lesioni riportate durante l’incidente. Siamo consapevoli che lei ha subito un trauma alla spalla, mentre la sua segretaria, Veronica Rigoni, è attualmente in sala operatoria per un trauma cranico con emorragia cerebrale. Le nostre preghiere e pensieri sono con lei e con tutti coloro che sono stati colpiti da questo incidente”. Lo afferma una nota diffusa dalla Lega Calabria.

“Siamo grati – afferma ancora la Lega Calabria– per l’intervento tempestivo dei soccorsi, inclusi il 118 ed elisoccorso, che hanno fornito assistenza immediata sul luogo dell’incidente. Inoltre, siamo fiduciosi nelle competenze e professionalità del personale medico dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro, dove lei e il suo staff sono attualmente sotto osservazione. Confidiamo che riceverete le migliori cure possibili e che sarete in grado di recuperare completamente”. “La Lega Calabria – assicura a Occhiuto la nota- è al suo fianco in questo momento difficile. Sappiamo che lei è un leader forte e determinato, e siamo certi che supererà questa prova con la sua solita forza e determinazione. Siamo ansiosi di rivederla presto in piena salute e di continuare a lavorare insieme per il bene della nostra amata regione Calabria. Le inviamo i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione e ci mettiamo a sua disposizione per qualsiasi supporto di cui possa aver bisogno“, conclude la nota della Lega.