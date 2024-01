StrettoWeb

Paura a Messina per un 82enne, finito in mare con la propria auto nel porto di Tremestieri. Dalle prima informazioni, pare che l’anziano non si sia reso conto che si stava avvicinando al margine della strada ed è finito in acqua. Miracolosamente l’uomo pare sia riuscito ad aprire lo sportello della vettura e ad uscire prima di essere inghiottito in mare.

Sul posto vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e gli uomini della Guardia costiera. L’auto sarà recuperata in giornata.

Foto di repertorio