Incidente in Calabria: operaio precipita dalla scala, è grave

StrettoWeb

Ennesimo incidente sul lavoro in Calabria: un operaio di 46 anni, originario di Lamezia Terme, è caduto da una scala presso l’azienda di Cortale per cui lavora. Secondo una prima ricostruzione l’operaio era intento ad effettuare un intervento sulla tettoia per sostituire e riposizionare una rete metallica quando è precipitato da un’altezza di 3 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il ferito al Pugliese di Catanzaro. All’ospedale, il 46enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico: al momento si trova in prognosi riservata. Presenti anche i Carabinieri di Girifalco per effettuare i rilievi del caso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.