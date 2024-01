Terribile incidente, auto con sei persone a bordo si schianta contro un albero: due morti

StrettoWeb

Una terribile incidente si è verificato nella serata di ieri a Roma. Un’auto con sei persone a bordo, infatti, si è schiantata contro un albero e ha poi finito la sua corsa su una vettura in sosta. Nell’impatto hanno perso la vita due dei sei a bordo. L’episodio è accaduto in Via Fosso dell’Osa al Prenestino. Sul posto la Polizia Locale.

I sei a bordo erano tutti egiziani. Le persone morte sono un uomo di 4 anni e uno di 20. Gli altri quattro, invece, sono stati trasportati in codice rosso in vari ospedali. In corso le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. A corredo dell’articolo alcune immagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.