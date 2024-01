Il Lago dei Cigni di Martelletta a Roccella Ionica per la Stagione Teatrale della Locride

StrettoWeb

Il prestigioso cartellone della XXX Stagione Teatrale della Locride, organizzata dal Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano, propone una grande serata dedicata alla danza, con uno dei più importanti nomi del panorama nazionale e mondiale, il coreografo Luigi Martelletta.

All’Auditorium comunale di Roccella Ionica, sabato 3 febbraio alle ore 21.00, in scena la Compagnia Almatanz ne “Il Lago dei Cigni”, musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, interpretato da étoile internazionali: un classico rivisitato da Martelletta che affascinerà e conquisterà il pubblico.

Lo spettacolo nasce da un’idea che da molti anni il coreografo inseguiva e desiderava mettere in scena, la sua lunga e intensa carriera come primo ballerino al Teatro dell’Opera di Roma ed in tanti altri teatri Italiani ed Europei gli ha permesso di studiare, danzare ed esaminare molte volte questo spettacolare balletto.

Anche se fortemente legato alla tradizione accademica, Luigi Martelletta presenta un lavoro stilisticamente più snello, più vivace, alleggerendo tutti i manierismi e le pantomime che fanno parte del repertorio classico.

Non mancheranno tutte quelle danze e quell’itinerario danzato che molti conoscono e si aspettano: i cigni, la danza spagnola, la danza russa, il valzer, i passi a due, e molto molto altro. Il coreografo attinge infatti alle risorse esteticamente più vitali plasmandole però in un linguaggio personale disponibile allo spirito nuovo della danza neo classica.

Il racconto si svolgerà con la tradizionale musica composta da Cajkovskij ma saranno numerosi gli inserti di altri autori classici e tra questi un ruolo fondamentale l’avrà il compositore e musicista Alessandro Russo, un artista che tratta la musica come un elemento vivo e naturale che non rappresenta soltanto una base, un supporto dei movimenti, è la materia che genera gli impulsi dinamici, è l’elemento primario della composizione coreografica che appare sempre direttamente “prodotta” dalla musica, e non sovrapposta a essa.

Questo balletto è autenticamente una creatura di oggi, del presente, la sua particolarità consiste proprio nella capacità di unire fantasia e realtà, di proporsi vivo e attualissimo.

La Compagnia Almatanz nasce nel 1982, precedentemente il suo nome era Teatro D2 e nei primi quindici anni si è dedicata a progetti di vario tipo (teatro, danza, lirica, musica) e produzioni di grandissimo successo. Nel 1998 Luigi Martelletta, primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, ne diventa il presidente, il suo lungo percorso artistico iniziato nel teatro della capitale e sviluppatosi e ampliatosi nelle esperienze avute in altri teatri italiani e in molti teatri europei, ha coinvolto l’intera compagnia e i suoi danzatori in progetti di grande interesse e di assoluta originalità, continuando negli anni a sostenere le varie linee di ricerca della compagnia (classico – neo classico –contemporaneo – danza ricerca).

Il programma della XXX Stagione Teatrale della Locride, che si svolge nei teatri di Roccella Ionica e Locri, continuerà con imperdibili appuntamenti fino ad aprile. La rassegna ideata dal CTM si avvale del patrocinio del Comune di Roccella, del Comune di Locri e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Locri, ed è co-finanziata dall’Assessorato regionale alla Cultura della Regione Calabria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.