Governo approva il “Decreto Ferragni”: multe anche per gli influencer che imbrogliano sulla beneficenza

A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri da approvato il DDL contenente norme finalizzate a rendere più trasparente la beneficenza, il cosiddetto DDL Ferragni, con misure più stringenti anche per testimonial e influencer.

Ddl Beneficenza, Chiara Ferragni: “felice che governo abbia riempito vuoto”

“Sono lieta che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali“. Così in una nota Chiara Ferragni.

“Questo disegno di legge consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall’altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura essere accusato di commettere un’attività illecita”, conclude Ferragni.

