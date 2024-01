Giorno della Memoria a Corigliano-Rossano: “riflettere su ciò che ci accade intorno”

StrettoWeb

“Per ricordare davvero, bisogna risalire alle vite delle persone normali. Bruno Segre non era un eroe, né un combattente. Era un ragazzo normale, nato a Torino, che aveva studiato Legge e voleva fare l’avvocato, come tanti, ieri ed oggi. Non gli fu consentito perché in Italia vigevano le leggi razziali e lui era figlio di ebreo. Questo era il nazifascismo e fu per questo che Bruno Segre divenne un combattente e poi un eroe, non per scelta. Si è spento oggi, un ragazzo che voleva essere normale. Il giorno della Memoria é una occasione per riflettere su ciò che ci accade intorno, usando gli strumenti indispensabili della Storia per comprenderlo”. È quanto riporta il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.

“La nostra concittadina onoraria, Liliana Segre, qualche settimana fa diceva: “In questo momento bisogna piangere per i bambini di ogni nazionalità, di ogni colore, di ogni credo, perché i bambini sono una cosa sacra e non vanno toccati per nessun motivo e sotto nessuna latitudine.” Non ci sono massacri giustificabili, non esistono guerre giuste. É possibile solo una giusta Pace, ed oggi più di altri giorni tutti, ad ogni latitudine, di ogni credo, dovrebbero averne Memoria”.

