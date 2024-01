Giardini Naxos, “Il gusto del Carnevale”: tra magia, i personaggi dei cartoni e tanta musica

StrettoWeb

Magia, cartoni e le deliziose prelibatezze dolciarie della tradizione carnascialesca, preparate secondo le antiche ricette e con i migliori prodotti che rappresentano le eccellenze del territorio. Tutto questo accompagnato da musica live e dj set. Sono gli ingredienti del ‘Gusto del Carnevale’, la manifestazione organizzata dal Comune di Giardini Naxos, lunedì 12 febbraio, dalle 18 alle 24, in piazza Abate Cacciola (già Piazza Municipio), dalle ore 18 alle 24.

Un appuntamento da vivere tutti insieme, tra coriandoli e maschere, per regalare gioia, festa e condivisione ai giardinesi e non solo. I bambini saranno incantati dai personaggi dei cartoni animati più amati, in un viaggio tra le fiabe e le storie più seguite. La magia del Mago Alex regalerà intrattenimento e momenti di stupore, mentre la musica live che animerà la piazza sarà firmata dal sound coinvolgente dei Trichorus e Kilimangiaro band; a seguire dj set.

Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook, Il Gusto del Carnevale – Giardini Naxos e su Instagram.

