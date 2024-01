Giappone senza pace dopo il terremoto: aereo si scontra con un altro velivolo e va a fuoco, 5 dispersi | VIDEO

StrettoWeb

E’ un inizio di 2024 alquanto complesso per il Giappone. Ieri il paese orientale si è risvegliato da un tragico terremoto, che ha portato le vittime a 48, almeno finora. E mentre le operazioni di recupero sono ancora in corso, è di oggi un’altra notizia: un aereo Airbus A350 della Japan Airlines è andato infatti a fuoco durante l’atterraggio all’Aeroporto di Tokyo Haneda. Il motivo delle fiamme sarebbe da ricercarsi nello scontro con un altro aereo, quest’ultimo un aeromobile delle forze di Autodifesa, in volo forse per le operazioni relative al terremoto. Immagini apocalittiche nel video in alto, con l’aereo completamente in fiamme appena atterrato.

Al momento non si registrano vittime certe, ma risultano 5 dispersi, tutti del velivolo della Guardia Costiera scontratosi. I 379 dell’aereo di linea, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, sono stati invece evacuati, come rivela l’emittente Nhk citando Japan Airlines. L’aereo a fuoco della Japan Airlines risulta spezzato in due mentre intanto sono stati sospesi tutti i voli in partenza e in arrivo all’Aeroporto di Haneda.

