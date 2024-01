Calcio a 5, la Futura si sveglia tardi: Defender Giovinazzo vince 7-3

StrettoWeb

La Futura regala un tempo e poi non riesce a recuperare. Così, dopo la vittoria contro la capolista Benevento, arriva la sconfitta in casa della Defender Giovinazzo per 7-3. Primo tempo sottotono per la Futura, che cede troppo spazio ai pugliesi. La reazione c’è stata, ma si poteva fare di più. Le scelte. Parisi in porta, Pannuti, Honorio, Capitan Cividini ed Eriel Pizetta. Per gli ospiti Montelli, Palumbo, Di Benedetto, Silon con Di Capua in porta.

Defender Giovinazzo-Futura 3-7, la cronaca della partita

La partita. Immediato il gol di Di Benedetto dopo 49 secondi dal via su assist di Silon; settimo gol per lui, a segno così come all’andata. La Futura prova a reagire con Cividini. Il primo tempo, però, è ancora a marchio Giovinazzo che a 7 minuti e 20 secondi, su assist del Portiere Di Capua, realizza, di testa con Roselli. I pugliesi sfiorano il 3-0 ancora con Di Benedetto, per due volte, contro un super Parisi. Proprio Di Benedetto, però, si riscatta subito dopo, da fuori area con un guizzo vincente. Il monologo continua: Silon, specialista, su punizione insacca il poker per i locali. I gol potrebbero addirittura diventare 5 ma Parisi si oppone a Di Benedetto prima, a Roselli poi e a Menini successivamente. Proprio Menini insacca il 5-0 per un primo tempo perfetto.

Il gol di Honorio al quarto del secondo tempo da un barlume di speranza ai calabresi. Il 6-1 dei locali arriva dopo una palla rubata, scaturita da un evidente fallo di mano in area. Si passa dall’ipotetico a 5-2 al 6-1 realizzato da Menini. La Futura si sveglia troppo tardi Tiro di Cividini respinto da pochi passi dalla porta da Di Capua. Proprio Cividini realizza al dodicesimo il secondo gol Futura in tap-in su tentativo di Honorio. Al tredicesimo, prima Honorio e poi Cividini sfiorano il terzo gol. Lo stesso Honorio fallisce una chiara azione da gol al quindicesimo. Il gol dei 6-3 arriva al diciottesimo con Scopelliti. Silon chiude i conti sul 7-3 nell’unica azione offensiva, o quasi, dei pugliesi nella seconda parte di gara. E finisce così. Gara di transito, anche perché martedì, in terra pugliese (la squadra resta in Puglia in ritiro per lavorare), la Futura cerca l’impresa in Coppa Italia in casa del Manfredonia.

