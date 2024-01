La figlia di Totò Cuffaro diventa giudice: assegnata al tribunale di Vibo Valentia

StrettoWeb

In seguito all’esame e al tirocinio Ida Cuffaro ha indossato la toga. La figlia dell’ex governatore Totò si è insediata ieri fra i neo magistrati ai quali, con delibera della terza commissione del Csm, il 17 gennaio sono state conferite le funzioni giurisdizionali e assegnate le destinazioni. E’ quanto si legge su La Sicilia. Ida Cuffaro, dopo 12 mesi da Magistrato ordinario in tirocinio (Mot) a Roma, va in una ‘sede a copertura necessaria’, ovvero il tribunale di Vibo Valentia, sotto pressione per i tanti processi di ‘ndrangheta e la carenza d’organico, in parte tamponata dai nuovi arrivi.

Oltre alla figlia di Cuffaro a Vibo Valentia arrivano anche altri due giudici e un sostituto procuratore. Ida Cuffaro è stata già vincitrice di concorso all’Avvocatura e di un dottorato universitario. Il padre, Totò Cuffaro, nel dicembre del 2022, aveva reso noto che la figlia era stata proclamata magistrato. “Oggi per me è un giorno importante“, disse in quell’occasione l’ex governatore. Cuffaro era riabilitato da poco dalla magistratura di sorveglianza dopo una condanna a 7 anni per favoreggiamento a Cosa nostra. “Sono orgoglioso del risultato che ha raggiunto – aggiunse – con tenacia e impegno. Il suo successo sconfigge la mia sconfitta“.

